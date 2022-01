Le mode nutrizionali vanno e vengono e la popolarità della carne rossa si è catapultata da un estremo all’altro. Le attuali linee guida dietetiche suggeriscono un consumo prudente di carne rossa, tuttavia non tutti seguono queste linee guida, con il recente salto sul carro Paleo che tiene in attività gli allevatori di carne bovina allevati ad erba. Indipendentemente dallo stile di alimentazione, quando si tratta di alimentazione sportiva, la carne rossa è vincente. Non sempre si parla di carne come alimento a sé stante, spesso si sente parlare dell’importanza di sostanze nutritive come proteine ​​o minerali specifici per gli atleti, ma quando la analizziamo, la carne è sorprendentemente ricca di una serie di sostanze nutritive.

Ecco i miei 5 principali motivi per cui la carne rossa fa bene agli atleti:

Numero 5 – Grassi sani

Le discussioni sulla carne rossa e sulla salute di solito si concentrano sul contenuto di grassi saturi o, più recentemente, sul rischio di cancro. Se osservi da vicino la composizione grassa del manzo e dell’agnello australiani, scoprirai che in effetti forniscono grassi omega-3. Non tanto omega-3 quanto il pesce, ma la carne non è solo grasso “cattivo”. Se sei preoccupato per i livelli di grasso corporeo, puoi ridurre le calorie della carne scegliendo tagli magri o eliminando il grasso dalla carne, o raffreddando le casseruole dopo aver cucinato e scremato il grasso dall’alto.

Per quanto riguarda l’impatto sul rischio di cancro, sono i salumi e le carni lavorate che sembrano essere la preoccupazione principale. È comunque consigliabile variare i cibi proteici e non mangiare carne rossa tutto il tempo, ma per la maggior parte delle persone non è necessario omettere le carni fresche.

Numero 4 – Minerali

Il manzo e l’agnello sono un’ottima fonte di zinco e vitamina B12, importanti per gli atleti. Lo zinco è importante per i muscoli e il sistema immunitario e può svolgere un ruolo nei livelli di testosterone nei maschi.

La vitamina B12 è importante per una serie di sistemi corporei e può avere un impatto sulla funzione immunitaria e sui livelli di energia. La vitamina B12 si trova solo nei prodotti animali e una bistecca di piccole e medie dimensioni fornirà la tua RDI quotidiana.

Numero 3 – La sazietà

Di solito ti accorgi di avere ancora fame dopo un pasto a base di bistecca e verdure?? No, molto probabilmente no. La carne rossa si riempie a causa dell’alto contenuto proteico e viene scomposta lentamente nel sistema digestivo, quindi può mantenerti sazio più a lungo. Non hai nemmeno bisogno di una porzione enorme. Le proteine ​​in un pasto possono anche abbassare l’indice glicemico, contribuendo a mantenere stabili i livelli di glucosio nel sangue. La carne rossa può aiutare a gestire la fame, così come altri cibi ricchi di proteine, se sei un atleta che cerca di controllare il tuo peso o i livelli di grasso corporeo.

Numero 2 – Contenuto di ferro

Il ferro è un nutriente essenziale per gli atleti. La carne rossa contiene ferro eme, che viene assorbito più facilmente rispetto al ferro non eme che si trova nelle fonti vegetali. Il modo più semplice per soddisfare le tue esigenze dietetiche di ferro è mangiare regolarmente piccole porzioni di carne rossa (x3-4 a settimana), oltre a includere una gamma di altri cibi ricchi di ferro. Non dimenticare di aggiungere un alimento contenente vitamina C al tuo pasto ricco di ferro per un assorbimento ottimale del ferro.

Numero 1 – Proteine

Probabilmente la cosa migliore della carne rossa è la qualità e la quantità di proteine. La carne rossa contiene tutti gli aminoacidi essenziali, il che la rende di alta qualità. Ciò include la leucina, l’aminoacido critico per stimolare la sintesi proteica muscolare per promuovere il recupero e la crescita muscolare. La carne è anche ricca di proteine, quindi è necessaria solo una piccola porzione per una grande dose (la carne magra contiene circa 30 g di proteine ​​per 100 g, questo può variare a seconda del taglio di carne).

Se scegli di non mangiare carne per motivi etici, ci sono altri alimenti come latticini, uova, noci e semi. Per gli atleti che seguono uno stile alimentare vegano può essere molto difficile soddisfare il fabbisogno di nutrienti come proteine, ferro, calcio e vitamina B12. Non è impossibile, ci sono molti atleti vegani là fuori, ma ci vogliono molto tempo, sforzi e pianificazione, così come l’integrazione, per ottenere l’apporto nutritivo perfetto.

Se sei un atleta che mangia carne rossa, allora vale la pena fare uno sforzo particolare per mangiare regolarmente piccole quantità di carne rossa fresca, in combinazione con altre fonti proteiche di alta qualità, per i livelli di energia, il recupero e le prestazioni.