Tabaccai pronti allo sciopero contro l’obbligo di Green pass sancito dal Cdm del 21 gennaio scorso. Ad annunciare la possibilità di dare corpo alla protesta e di abbassare, in data da destinarsi, tutte le saracinesche è la Giunta Nazionale della Federazione Italiana Tabaccai, riunitasi a Roma. “Abbiamo avviato una trattativa con il Governo e a breve incontreremo il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Ha mostrato attenzione alle nostre rivendicazioni”, ha detto il presidente della Federazione Italiana Tabaccai, Giovanni Risso.

“Capiamo l’importanza del Green Pass come ostacolo al diffondersi dei contagi e, soprattutto, come stimolo alla vaccinazione anche per i più recalcitranti. E non ne facciamo quindi una questione di principio ma di buonsenso perché in tabaccheria entrano 13 milioni di italiani al giorno. Non solo per comprare le sigarette ma, soprattutto, per pagare le bollette, ritirare un pacco o comprare i biglietti dei bus locali.”, spiega.