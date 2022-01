Green Pass in scadenza anche per chi ha fatto la terza dose: serve una soluzione

Sulla scadenza del Green pass per chi ha fatto il richiamo/terza dose “si valuteranno soluzioni”. E’ quanto si apprende da fonti di governo, in relazione alla durata del pass, che dal primo febbraio passera’ da 9 mesi a sei. Scadenza che potrebbe provocare problemi in chi ha fatto da tempo il booster, visto che al momento non si parla di quarta dose. Non c’e’ invece alcuna conferma – si apprende – sul fatto che le ordinanze non verranno prorogate, in merito alla scadenza il 31 gennaio dell’obbligo del tampone per entrare in Italia dall’estero, anche da Paesi Ue, anche per chi ha il Green pass ed e’ stato vaccinato con la terza dose.

“E’ necessario un alleggerimento” al momento opportuno. Rendere tutto quanto piu’ semplice” per “passare dall’emergenza a un trattamento ordinario di una patologia che e’ entrata prepotentemente nei libri di medicina”. Cosi’ il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Domenica In su Rai1 che si e’ detto “d’accordo col fare una programmazione in base ai dati”. Non questa settimana “ma forse in una decade da oggi probabilmente si’, perche’ i casi caleranno, ma non dobbiamo far si’ che il Green pass, utile, vada a schiacciare quella che e’ l’esigenza sanitaria”, ha aggiunto Sileri