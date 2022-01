Forte terremoto in Calabria: scuole evacuate, treni fermi in tutto il Sud

Terremoto in Calabria di magnitudo ML 4.3. La scossa è registrata nel Tirreno ed avvertita sulla costa calabra sud occidentale. In particolare a Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria, ma anche a Cosenza e Lamezia. La scossa, registrata alle 10.19 a profondità di 9,9 km, è avvertita dalla popolazione in una vasta area della costa calabra tirrenica. Il sisma segnalato in particolare, nella zona del vibonese, dove l’Ingv ha localizzato l’epicentro. La scossa ha interessato, comunque, una vasta zona della Calabria. È stata avvertita distintamente anche a Lamezia Terme e Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria a causa della scossa di terremoto di stamattina. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) stanno effettuando la ricognizione a bordo di carrelli ferroviari lungo le linee interessate per verificare le condizioni dei binari. Istituiti bus sostitutivi per i passeggeri delle linee coinvolte dalla sospensione.

Molte scuole e uffici sono finiti evacuati a causa della scossa di terremoto di magnitudo 4.3 registrata in molti centri della Calabria.