«Abbiamo ricevuto nuove segnalazioni di video di gare clandestine di velocità realizzati nell’area di sosta esterna all’Ipercoop di Afragola. Un fenomeno già segnalato diverse volte che, tuttavia, sembra non conoscere sosta. Abbiamo inviato le immagini alle forze dell’ordine per risalire alla data esatta e al riconoscimento dei protagonisti di questa follia che è da stroncare sul nascere. Non è accettabile vedere bolidi sfrecciare a tutto gas all’interno di un parcheggio tra centinaia di persone assiepate per assistere a questa vergogna. Una follia che deve essere stroncata immediatamente». Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto i video da alcuni cittadini.