Follia di Capodanno, fanno esplodere grosso petardo mentre passa ambulanza – IL VIDEO

Hanno accesso un grosso petardo sul ciglio della strada e l’hanno fatto esplodere proprio mentre transitava un’ambulanza. Mezzo che evidentemente correva a sirene spiegate per prestare soccorso ad un paziente nella notte di Capodanno. Lo spostamento d’aria del potente ordigno ha fatto sbandare il mezzo di soccorso che, per fortuna, è riuscito a proseguire la sua corsa. Non contenti di questo gesto criminale, hanno deciso di pubblicare il filmato sui social. «Un episodio gravissimo sul quale è indispensabile fare subito chiarezza scoprendo gli autori e il luogo esatto dove è accaduto. Facciamo appello a tutti coloro che hanno visto questo video, che sta diventando virale. Affinchè, anche in forma anonima, diano indicazioni utili per risalire all’identità di questi criminali. Con il loro insano gesto hanno rischiato di compiere una strage» ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

Il politico ha ricevuto la segnalazione del video da alcuni cittadini indignati i quali hanno chiesto chiarezza su questo episodio. Uno dei tanti episodi di follia del Capodanno tra Napoli e la Campania, tra cui in troppi che hanno “festeggiato” sparando in aria.