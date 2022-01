Benedetta Rossi si ferma per un’operazione alla schiena. La food blogger che attraverso profilo Instagram “Fatto in casa da Benedetta” insegna a cucinare ai suoi oltre 4 milioni di follower, ha annunciato che dovrà operarsi alla schiena. «Eccomi qua alle 10:27 di questo martedì di Gennaio mentre cerco di sorridere a Marco che mi scatta una foto». Ha scritto nel post pubblicato sul suo profilo. «È un sorriso un po’ forzato, in realtà ho qualche preoccupazione – ha svelato Benedetta -. Ho appena ricevuto una conferma e tra un paio di giorni mi dovrò ricoverare per affrontare un intervento alla schiena che rimando da troppo tempo».

A scattare la foto del post a Benedetta è suo marito Marco, inseparabile. «Comunicare sui social questi aspetti delicati della vita è complicato. Ma cercherò di farlo nel modo più sincero possibile», ha detto. In una Story su Instagram ha poi provato a rassicurare un po’ i tanti follower che le hanno scritto preoccupati. «Niente di grave, praticamente dovrò operarmi per riallineare la vertebra che si è spostata», ha spiegato, allegando la foto della lastra.