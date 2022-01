Rieccoci a parlare del Fantacalcio Sarnese che nei giorni scorsi impegnato nella Premiazione del Girone d’andata per la Lega Medium. Ancora una volta e con gran piacere da parte di tutta l’organizzazione del Fantacalcio Sarnese consegnato il premio. Una Fiat New Panda Sport Hybrid Full Optional, auto nuova ritirata presso lo sponsor ufficiale la concessionaria “Ferrajoli 1952”. A vincerla la squadra denominata “Cocacola” dei due fantallenatori Nunzio De Stefano titolare del noto Barber Shop “Michel 2000” con sede a Sarno e Nocera Inferiore ed il suo collaboratore Gerardo Vincenti.

La redazione ha chiesto al Presidente che è sempre attivo per tutta la sua community di raccontarci le sue impressioni. Vedendo anche tante persone adulte e ragazzi partecipare attivamente sulla pagina ufficiale del Fantacalcio. La risposta è stata. ”Posso dirvi che nonostante la situazione che stiamo vivendo tra restrizioni ed altro tutti i partecipanti danno a noi tutti quello sprint che fa sì di poterci differenziare. Crescere ancor di più di anno in anno un grazie come sempre va a tutti partecipanti, simpatizzanti e tutti coloro che da Sponsor ci permettono di avere questa solida realtà. Come sempre ricordo a tutti di seguire la nostra unica ed ufficiale pagina Fb dove di giorno in giorno postiamo tutte le notizie e novità in corso o future.

Abbiamo rivolto una specifica domanda al Presidente. Che novità ci sono per il futuro del Fantacalcio Sarnese? Possiamo soltanto dirvi che ci ha risposto con Grandi novità seguiteci e lo scoprirete”.

Per gli ultimi sviluppi ricordate di accendere alla unica ed ufficiale pagina del Fantacalcio Sarnese tramite il link di facebook qui sotto riportato dove troverete qualsiasi informazione necessaria vogliate.

Che il campionato continui e con esso il divertimento.

https://www.facebook.com/Fantacalcio-Sarnese-357329631478975