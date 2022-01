Senza vaccino, una donna di 37 anni di Villaricca, in provincia di Napoli, e’ morta per Covid. La donna era ricoverata all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore da una settimana, ma le sue condizioni erano apparse subito serie quando e’ diventata positiva. Con lei quattro componenti della sua famiglia. La decisione di non vaccinarsi era stata presa dall’intero nucleo familiare, anche se la madre della trentasettenne, Maria Teresa, era affetta da patologie.

“Ci sentiamo abbandonati da tutti da sei giorni. Abbiamo fatto i debiti per pagare un medico privato a cui abbiamo dato a giorni alterni 200 euro. Stiamo pagando le bombole d’ossigeno e ci sentiamo allo stremo delle forze. Abbiamo pagato anche i tamponi. Ho paura per mia figlia di 37 anni che e’ stata portata all’ospedale di Pozzuoli. Mi hanno appena detto che devono intubarla. Mio marito Carmine e’ negativo al Covid e vive in un’abitazione separata. Mi sembra di vivere un incubo”, aveva scritto sui social la madre. Poi la morte improvvisa e centinaia di messaggi di dolore sulla pagina Fb della ragazza.