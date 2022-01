Avrebbe omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni, un imprenditore di Torre del Greco (Napoli). Ora è sottoposto a sequestro preventivo della Guardia di Finanza. Su diposizione del Gip del Tribunale di Torre Annunziata, la Guardia di Finanza ha sequestrato all’ amministratore di ” G.T.S Group Srl”, con sede a Scafati (Salerno). L’azienda opera nel settore abbigliamento, quote societarie e due auto per un valore di 25 mila euro. All’ imprenditore è contestata la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi del 2015 e 2016, che ammonterebbe a 447.109 euro. La Procura di Torre Annunziata ha ottenuto il provvedimento cautelare per l’intero importo.

