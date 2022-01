Un incendio e’ divampato la scorsa notte a Torre Annunziata, in via Vico Giglio, dove sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, due auto che sono andate distrutte. Sul posto anche i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio vicino. Nessun ferito. Danni al palazzo, ai cavi elettrici ed ai tubi del gas. L’erogazione della corrente e del gas e’ stata interrotta e poi ripristinata. Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di torre annunziata.

A Napoli invece ancora controlli nei quartieri Avvocata e Montecalvario. I carabinieri della compagnia Centro, insieme a personale dell’Ufficio Rimozione Veicoli Abbandonati della Polizia Locale hanno sequestrato ben 29 veicoli a due e quattro ruote. Erano tutti parcheggiati in strada, senza copertura assicurativa. Sono finiti tutti su carri attrezzi e trasportati nelle depositerie giudiziarie. Uno dei ciclomotori era provento di furto e sarà restituito al legittimo proprietario. Stessa sorte per paletti e catene posizionate abusivamente lungo via Filippo Rega. Alcuni residenti e commercianti della zona li avevano installati per ottenere senza sforzi uno stallo libero per parcheggiare. Controlli simili saranno promossi anche nei prossimi giorni.