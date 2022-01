Droga sotto al sedile dell’auto, arrestato a Terzigno

I carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 36enne di Terzigno già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno perquisito la sua auto e sotto al sedile hanno rinvenuto e sequestrato 97 grammi di marijuana. Nella sua abitazione, invece, altri 4 grammi della stessa sostanza. Il 36enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Gli è contestato il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Erano diversi giorni che nel cuore dei Paesi Vesuviani non c’erano arresti per droga.

Il pass

Intanto dal 3 al 9 gennaio i carabinieri del Comando provinciale di Napoli hanno controllato il green pass di 5.169 persone sanzionando 11 irresponsabili. Solo una persona denunciata, il 49enne positivo al covid-19 che sabato scorso a Pozzuoli nonostante il provvedimento emesso dall’Asl e’ stato trovato dai Carabinieri mentre passeggiava per le strade della cittadina flegrea. 325 gli esercizi commerciali ispezionati. Controlli serrati nelle zone delle citta’ della provincia partenopea dove il rischio assembramenti e’ maggiormente elevato senza dimenticare gli scali nevralgici del trasporto cittadino. Accertamenti sui green pass ma anche sul regolare utilizzo dei dispositivi di protezione. Nella lente dei controlli anche le attivita’ e gli esercizi commerciali.