Droga sotterrata nei giardinetti alla Cisternina, a Nola 17enne armato

Servizi a largo raggio a Castello di Cisterna per i militari della locale compagnia. Effettuate diverse perquisizioni nel complesso di edilizia popolare della 219. Rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina e crack. La droga era nascosta nei giardini pubblici del complesso popolare all’interno di qualche scarto, forse, dell’appena trascorsa epifania. I controlli continueranno nei prossimi giorni anche nella vicina Pomigliano. La sostanza era nascosta in confezioni di caramelle ed ovetti di cioccolato.

A Nola i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato per detenzione abusiva di armi un 17enne incensurato di Marigliano. I militari – durante un posto di controllo – hanno fermato un’auto nella quale c’era il ragazzo, alla guida un suo amico maggiorenne di San Vitaliano. I 2 non erano in grado di giustificare la loro presenza ed i Carabinieri hanno approfondito il controllo perquisendoli. Nelle tasche del minorenne rivenuto e sequestrati 2 proiettili calibro 22 e una dose di cocaina.