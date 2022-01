Altro arresto in un blitz anti droga dei Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna. I militari, durante l’operazione avvenuta a Brusciano all’interno della “219”, hanno arrestato Gaetano Soriano e Francesco Magrelli. I 2 – di 41 e 23 anni – sono già noti alle forze dell’ordine. Il primo è di Acerra mentre il più giovane è di Brusciano. I Carabinieri li hanno controllati e perquisiti. Nelle loro tasche 42 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 425 euro. Gli arrestati sono in attesa di giudizio.

A Pomigliano invece “Avrebbe dovuto essere a casa rispettando la misura restrittiva che gli era stata assegnata dal giudice e invece il pregiudicato fermato dalla Polizia Locale di Pomigliano d’Arco esercitava tranquillamente in strada la sua ‘professione’ all’interno del parcheggio ‘Leopardi’ nonostante fosse agli arresti domiciliari. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Sono tantissimi i pregiudicati che continuano a taglieggiare gli automobilisti nonostante abbiano alle spalle diverse condanne e diffide. Una situazione ingestibile per la quale l’unica soluzione è quella di garantire il soggiorno in carcere ai recidivi se vogliamo davvero stroncare queste attività che, è sempre bene ricordare, sono tra le fonti di guadagno dei clan camorristici. Altro che decreto svuotacarceri, come qualcuno ogni tanto tira fuori per non meglio precisate esigenze covid. Piuttosto si pensi a adottare misure severe garantendo la galera a chi si fa beffa delle condanne ricevute”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.