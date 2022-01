Tragedia ieri mattina all’interno della funicolare di Montesanto. Un uomo di 60 anni è deceduto per arresto cardiaco mentre era in viaggio su uno dei vagoni. Nemmeno il lungo massaggio cardiaco degli infermieri l’ha strappato alla morte. I fatti attorno alle 11.30. La vittima si trovava a bordo del treno quando, all’altezza della fermata di corso Vittorio Emanuele, ha accusato un malore. Immediate sono partite le manovre d’emergenza da parte del conducente della funicolare, con il treno che è tornato così alla stazione della Pignasecca. A bordo si trovavano due dottori inglesi e altri italiani che, coadiuvati dal personale dell’Anm in quel momento in servizio, sono intervenuti cercando di rianimare l’uomo. Operandogli subito un prolungato massaggio cardiaco, durato ben 40 minuti. Utilizzando nelle fasi più concitate anche un defibrillatore.

Successivamente è giunta sul posto un’ambulanza del 118 proveniente dal vicino ospedale Pellegrini, con i sanitari che hanno intubato il 60enne. Tutto inutile, l’uomo è morto poco dopo. A dare assistenza ai medici, i vigili urbani.