Tragedia a Monteforte Irpino per la morte di Andrea Canonico, storico ristoratore del posto. Proprietario del ristorante Quagliarella, ubicato nella parte alta del paese, il 57enne è stato trovato senza vita nella cucina della sua storica attività. Stamane il tragico rinvenimento. L’uomo avrebbe deciso di farla finita. Sul posto i carabinieri che hanno avviato le indagini di rito. La notizia si è rapidamente diffusa in paese. “Siamo distrutti – commenta il sindaco Costantino Giordano -. La notizia della morte di Andrea Canonico lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ora chiediamo solo silenzio e preghiere per la famiglia di Andrea”. A riportare la notizia è OttoPagine. Il 57enne lascia moglie e due figli. Oltre all’attività di impresa era anche un apprezzato docente di educazione fisica.

Tra i post, quello del club di calcio Monteforte Irpino: Il triste dolore dell’ intera comunità, l’incredulità e la rabbia di aver perso un amico, una persona rispettabile, un grande imprenditore locale. Per noi sei stato un punto di riferimento anche quando in un partitella scommettevamo una cena nel tuo ristorante. Non ti dimenticheremo mai, dalle partite insieme al calcio balilla alle abbuffate al ristorante. Hai dato lavoro a tanti dei nostri ragazzi, Sei sempre stato stimato da tutti in paese per la tua disponibilità e per il rispetto che hai sempre mostrato e ricevuto da tutti. Ti ricorderemo sempre. Riposa in pace, Andrea “Quagliarella”…