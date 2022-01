“In Campania registriamo ogni giorno ricoveri nel numero di 50-70 pazienti. Se i numeri sono questi ogni 10 giorni bisogna trovare 500 posti aggiuntivi o magari 400 perché ci sono le persone che guariscono e tornano a casa, ma il numero dei guariti non è mai pari a quello dei nuovi ricoveri. E’ un punto di criticità forte che impegna le nostre strutture per far fronte a queste emergenze: bisogna tutelare la salute difendendo e garantendo i servizi essenziali”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid.

“In questo momento in Campania abbiamo 111 Comuni in cui non si sono riaperte le scuole”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.