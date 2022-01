Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, definisce “dati mistificati” quelli dati dal ministro Bianchi e aggiunge: “Non e’ vero che 92% delle situazioni sono normali, e’ pura mistificazione”. “Ad oggi i positivi in Campania nella fascia 0-13 anni sono 29mila unita’ da 11 gennaio ad oggi, negli ultimi dieci giorni – spiega – Nel territorio della NAPOLI 1, i positivi sono stati 5mila che se confrontati con dati degli ultimi 10 giorni del 2021 registrano un incremento del 132%”. Definisce “eroi” i professori e ribadisce che l’unico “che non vede le emergenze e’ il ministro dell’Istruzione”. Poi chiama in causa il caso della scuola Salvemini. “Mi hanno scritto i docenti e mi hanno detto che lunedi’ in presenza c’era il 43% degli alunni, da martedi’ abbiamo il 28% in presenza, la situazione e’ caotica”.

In merito alla vaccinazioni, poi, il dato ad oggi , nella fascia 5-11 anni sono 102mila bimbi vaccinati sono 380mila”.

“Non so se siamo arrivati al picco, ma la sensazione che si ha è che abbiamo ancora un numero impressionante di morti per Covid. Siamo in una emergenza drammatica da questo punto di vista”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook. “Sul piano del contagio, la sensazione è che si vada verso un qualche assestamento, quindi intuiamo che da fine gennaio inizieremo ad avere una discesa del contagio. Speriamo sia così. Dobbiamo stringere i denti – dice – fino a fine gennaio. Credo che sia ragionevole prevedere che poi, da fine gennaio, comincia questa lenta discesa del contagio”.