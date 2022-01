Uno stabile in disuso è crollato questa sera ad Afragola, in provincia di Napoli, nel centro storico. Carabinieri, vigili del fuoco e polizia stanno verificando l’eventuale presenza di persone. Si sospetta ci siano quattro dispersi. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco, polizia (incaricata delle indagini) ed altri enti per verificare l’eventuale presenza di persone. L’immobile dovrebbe essere disabitato perché considerato a rischio, ma non si esclude che al momento del dissesto potesse esserci qualcuno di passaggio. Appunto le quattro persone che si sarebbero trovare in zona e che al momento non rispondo all’appello dei familiari. Potrebbero essere sotto alla macerie in una sfortunata coincidenza di eventi.

Non è la prima volta che ad Afragola accadono fatti simili. Nel 2010 l’episodio più grave con il crollo di una palazzina dopo un forte temporale. Rimasero uccise diverse persone tra cui una coppia di sposini appena arrivati da abitare. Al momento si scava tra le macerie.