Pochi giorni di tregua torna la fila di ambulanze all’ospedale Cotugno di Napoli. Il nosocomio partenopeo torna sotto pressione e le immagini che circolano sul web fanno rabbrividire. La testimonianza arriva dagli operatori sanitari che, proprio in queste ore, stanno assistendo coloro che – colpiti dal Covid – necessitano di cure particolari. Le foto, scattate nel tardo pomeriggio di oggi, sono state diffuse dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che – con un post – respinge le critiche di molti utenti, soprattutto “no vax”, che già nei giorni scorsi hanno messo in discussione la veridicità delle immagini stesse.

“Ore 18.30 in diretta dal Cotugno… Adesso scattano i commenti… “Sono foto vecchie” “È una messa in scena” “È terrorismo mediatico” “Questo non è il Cotugno” È semplicemente la triste realtà”, si può leggere sui social. Intanto la situazione in Campania peggiora sempre di più. Solo il bollettino di oggi ha fatto registrare oltre 30mila positivi (tasso del 24%) e 20 morti: numeri che non erano mai stati così alti dall’inizio della pandemia. Cresce la pressione, come detto, sugli ospedali con una crescita di pazienti ricoverati sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva.