Scopre di essere positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone, e al ritorno a casa muore all’improvviso. Si tratta di un 80enne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, vedovo, non vaccinato per scelta. Dopo aver accusato i sintomi tipici del virus (tosse, raffreddore, indolenzimento articolare) si e’ rivolto al medico di famiglia. Gli ha consigliato di sottoporsi al tampone in una farmacia della citta’ che ha confermato la positivita’. Tornato nella sua abitazione, nella quale conviveva con un’anziana vedova, ha accusato un malore che lo ha stroncato sul colpo.

Intanto oggi circa 100 bambini hanno aderito oggi all’open day vaccinale anti Sars Cov-2 per la fascia d’eta’ compresa tra 5 ed 11 anni a Torre Annunziata. L’iniziativa è realizzata dall’Asl Napoli 3 Sud in collaborazione con gli assessorati del Comune oplontino a Sanita’, Politiche Sociali e Politiche Giovanili, guidati da Francesco Longobardi, Luigi Cirillo e Luisa Refuto, e si e’ svolta presso il quarto circolo didattico Cesaro. Circa 100 i bambini hanno ricevuto la prima dose, assistiti oltre che dagli operatori sanitari, anche dai componenti dell’associazione ”Nasi rossi-clown therapy”.