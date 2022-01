Quattro morti per Covid in poche ore in provincia di Avellino. È ieri sera, nell’unità operativa Covid di malattie infettive dell’azienda Moscati, un paziente di 88 anni di Avellino, ricoverato qualche ora prima del decesso in gravissime condizioni. Sono deceduti questa mattina, nella terapia subintensiva del Covid Hospital, due pazienti: un 84enne di Avellino, ricoverato dal 14 gennaio scorso, e un 97enne di Torella dei Lombardi, ricoverato dal 15 gennaio scorso. Al Frangipane di Ariano Irpino ha perso la vita una donna di 88 anni di Senerchia. I ricoveri nei due ospedali sono ora a quota 67, di cui 7 in terapia intensiva.

“Complessivamente sono state effettuate 4.569.786 vaccinazioni con prima dose, 3.984.525 con seconda dose e 2.530.504 con terza dose. Le somministrazioni sono state, in totale, 11.084.815”. Lo ha riferito la Regione Campania nel consueto report sulla campagna vaccinale.