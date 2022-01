Covid, Poggiomarino piange un’altra vittima

Seconda giornata di decessi al San Pio di Benevento. Nelle ultime ore ha perso la vita un paziente non sannita, un 78enne di Poggiomarino, in provincia di Napoli. Quattro, invece, le dimissioni. Aumentano ancora i ricoveri, sette nuovi accessi nelle ultime ore. Quattro pazienti, dei quali due ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale Covid dedicata. Uno in Malattie Infettive ed uno in Medicina Interna, sono dimessi ed inviati in isolamento fiduciario presso le rispettive abitazioni. I pazienti ricoverati al San Pio sono 73 (29 sanniti e 44 provenienti da altre province). Di questi uno è ricoverato in terapia intensiva, sono due i piccoli in terapia intensiva neonatale covid, nati nelle ultime ore da due donne positive al covid.

