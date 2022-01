Covid, meno di 12mila contagi e “solo” 7 vittime

In calo l’indice di contagio in Campania: il dato e’ del 13,44% rispetto al 15,34 di ieri. I positivi sono 11.868 di cui 8.515 all’antigenico e 3.353 al molecolare. I test effettuati sono stati 88.285 di cui 57.430 antigenici e 30.855 molecolari. Sette i decessi in totale, cinque nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati solo ieri. In leggero calo l’occupazione delle terapie intensive che passa da 101 a 99 mentre aumentano i ricoveri ordinari, da 1348 a 1384.



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 11.868 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 8.515

Positivi al molecolare: 3.353

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 88.285

di cui:

Antigenici: 57.430

Molecolari: 30.855

Deceduti: 5 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 812

Posti letto di terapia intensiva occupati: 99

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.384

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.