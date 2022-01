Sono 16.972 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall’analisi di 117.278 test. La percentuale di test risultati positivi sul totale dei test analizzati è pari al 14,47%. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 26 nuovi decessi, 11 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 15 avvenuti in precedenza, tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio scorso, ma registrati ieri. In Campania si registra un aumento dei ricoveri di pazienti Covid: sono 65 i posti letto di terapia intensiva occupati (+8 rispetto a ieri) e 813 i posti letto di degenza occupati (32 in più rispetto al dato diffuso ieri) per un totale di 878 pazienti Covid ricoverati in ospedale.



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 16.972

Test: 117.278

Deceduti: 11 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza (tra l’8 dicembre 2021 e il 2 gennaio 2022),​ ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

occupati: 65

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

occupati: 813

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.