Sono 13.888 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 14.587 contagiati del giorno precedente. È quanto si legge nel bollettino dell’Unità di crisi della Regione Campania. Sono 4 i decessi di cui 3 nelle ultime 48 ore e 1 in precedenza, ma registrato ieri. Sono 55 i posti letto di terapia intensiva occupati (656 il totale dei disponibili); 686 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 13.888 Test: 132.821

Deceduti: 3 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale: