Sono 27.034 i nuovi casi Covid 19 in Campania, di cui 14.035 rilevati con il test antigenico e 12.999 con il molecolare. I test praticati sono in totale 118.028, di cui 64.401 antigenici e 53.627 molecolari. Sono poi 17 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 le persone decedute in precedenza ma registrate ieri. Dei 699 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 79; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.126.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 27.034 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 14.035

Positivi al molecolare: 12.999

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 118.028

di cui:

Antigenici: 64.401

Molecolari: 53.627

Deceduti: 17 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 79

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.126