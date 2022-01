Sono 21.670 i nuovi casi di positivita’ al Covid in Campania, di cui 15.552 individuati in seguito a tamponi antigenici e 6.118 con i molecolari. Il totale dei test processati e’ di 130.428, di cui 95.097 antigenici e 35.331 molecolari. Nel bollettino quotidiano dell’Unita’ di crisi regionale sono inseriti 38 nuovi decessi, 25 avvenuti nelle ultime 48 ore e i restanti 13 nei giorni precedenti, ma registrati ieri. Resta stabile il numero di posti letto occupati in terapia intensiva, che sono 92 sui 782 disponibili. Si riducono invece di 21 unita’ quelli occupati in degenza ordinaria, che passano a 1.290 sui 3.160 disponibili.

Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 21.670 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 15.552 Positivi al molecolare: 6.118

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 130.428 di cui: Antigenici: 95.097 Molecolari: 35.331

Deceduti: 25 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 13 deceduti in precedenza ma registrati ieri.