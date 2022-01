Covid, in Campania oltre 17.600 contagi. In calo le vittime

Sono 17.667 i nuovi casi di Covid in Campania, 10.788 individuati con test antigenici e 6.879 con molecolari. E’ di 104.906 il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, di cui 66.568 antigenici e 38.338 molecolari. Il tasso di incidenza dei positivi sui test processati e’ del 16,84%, in calo rispetto al 18,46 della precedente rilevazione. Sono cinque i nuovi decessi, mentre resta stabile il livello di occupazione dei posti letto. Sono 87 quelli in terapia intensiva, uno in meno rispetto alle 24 ore precedenti. Aumentano di 32 unita’ i ricoveri in degenza ordinaria, dove attualmente sono occupati 1.278 posti letto, 32 in piu’ rispetto a ieri.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 17.667 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 10.788

Positivi al molecolare: 6.879

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 104.906

di cui:

Antigenici: 66.568

Molecolari: 38.338

Deceduti: 5

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 699

Posti letto di terapia intensiva occupati: 87

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.278

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.