Covid in Campania, oggi meno di 10mila contagi e 19 vittime

Sono 9.739, in Campania, nelle ultime 24 ore, i casi positivi al Covid su 57.570 test esaminati. Come solitamente accade dopo i fine settimana o i festivi, cala anche questa volta il numero dei tamponi e si alza l’indice di contagio che passa dal 14,18% di ieri al 16,91% di oggi. Dodici i decessi nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Resta stabile la situazione nelle terapie intensive con 70 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri); aumentano, invece i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono 929 mentre ieri erano 868.

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 9.739

Test: 57.570

Deceduti: 12 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 7 deceduti in precedenza​ ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702

Posti letto di terapia intensiva occupati: 70​

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 929

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.