Covid, in Campania 13600 contagi e 21 vittime. Sono 100 i ricoveri in terapia intensiva

Sono 13.682, in Campania, i casi positivi, al Covid su 90856 test esaminati, tra antigenici e molecolari. Cala il tasso di incidenza che ieri era pari al 16,52% ed oggi e’ 15,05%. Ventuno i decessi. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri in terapia intensiva, che salgono a 100 (+1 rispetto a ieri), e anche in degenza dove i posti letto occupati sono 1339 (+8 rispetto a ieri).



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 13.682 (*)

di cui:

Positivi all’antigenico: 9.373

Positivi al molecolare: 4.309

(*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 90.856

di cui:

Antigenici: 58.979

Molecolari: 31.877

Deceduti: 21

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 786

Posti letto di terapia intensiva occupati: 100

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.339

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.