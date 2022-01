Ancora due vittime del Coronavirus nei Comuni dei Monti Lattari. La pandemia colpisce come un incubo che non accenna a diminuire. I contagi ancora in crescita sia pure in misura minore rispetto a una settimana fa. A Gragnano si è dovuto arrendere al terribile virus l’imprenditore, Ciro Santarpia (nella foto), di soli 51 anni. Era ricoverato in ospedale a Boscotrecase, ma non è riuscito a superare le complicazioni dovute al Covid-19. I funerali si sono svolti ieri. La salma è tumulata al cimitero di Santa Maria La Carità. La città è a lutto per l’imprenditore di materiale elettrico che lascia la moglie e un figlio. Decisamente alto il numero dei contagiati nella città della pasta che conta 1.630 postivi al Covid.

«La curva dei contagi è ancora una volta in crescita – scrive nel consueto bollettino sul suo profilo Facebook il sindaco, Nello D’Auria – I nuovi casi sono ad oggi 18 per un totale di 1.630. I 208 guariti ci lasciano ben sperare, ma per uscire da questa pandemia bisogna restare vigili e rispettare le norme anti contagio». A Lettere, invece, a distanza di alcuni giorni dal decesso di Pietro, una nuova vittima, si chiama Rosa.