Covid, due vittime nell’ospedale in Campania: una è dei Paesi Vesuviani

Due persone morte nel giro di qualche ora in Irpinia a causa del Covid-19. È deceduto questa mattina, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’azienda Moscati di Avellino, un paziente di 65 anni di Avellino. Era ricoverato dal 26 gennaio scorso. Al Frangipane di Ariano Irpino è spirata una donna di 88 anni di San Giorgio a Cremano. Calano leggermente i ricoveri. Nelle aree Covid dell’azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 52 pazienti: 6 in terapia intensiva, 22 nella degenza ordinaria/subintensiva del Covid Hospital, 21 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 3 nell’Unità operativa di Pediatria della Città ospedaliera. Al Frangipane sono 29 i pazienti, di cui 5 in degenza ordinaria, 10 in subintensiva, 3 in terapia intensiva e 11 Medicina Covid.

Controlli a tappeto nel quartiere di Poggioreale di Napoli. I carabinieri della locale compagnia hanno presidiato tutte le strade con decine di pattuglie. Sono 74 le persone identificate, 51 i veicoli passati al setaccio, 3 i parcheggiatori abusivi denunciati. In via Marino di Caramanico e in via De Roberto chiedevano denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio nei pressi dei mercatini rionali. Due infatti le persone denunciate per guida senza patente, un 38enne di Barra e un 46enne di Ponticelli. Per un 36enne di Marigliano, invece, e’ scattata una denuncia per aver violato la quarantena.