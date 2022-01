E’ boom di contagi nelle scuole di Napoli: dal 17 al 25 gennaio, i casi di Covid segnalati nelle scuole del capoluogo sono stati 1.220. Un vero e proprio boom di contagi, visto che nella prima settimana dopo il ritorno a scuola, dal 10 al 16 gennaio, i casi erano molti di meno, 145. Con i dati forniti oggi dall’Asl Napoli 1 il dato complessivo sulle due settimane, arriva a 1365 casi, testimoniando l’enorme diffusione della variante Omicron nelle aule scolastiche. Dal 10 al 25 gennaio sono 610 i contagiati nella scuola primaria, 370 quelli nelle scuole superiori e 241 nelle scuole medie. Inferiore il dato nelle scuole di infanzia con 144 contagiati. Resta stabile l’incidenza del Covid in Campania che registra 12.854 nuovi positivi al su 90.530 test esaminati, con un tasso al 14,19%. Resta alto anche il numero dei morti con il bollettino dell’Unita’ di crisi regionale che censisce oggi 43 nuove vittime, di cui 32 decedute nelle ultime 48 ore e 11 risalenti ai giorni precedenti e registrate in ritardo.

Stabile a 102 l’occupazione dei posti letto nelle intensive mentre cala in degenza con meno 4 posti occupati. “Probabilmente entro la fine del 2022, salvo lo sviluppo di un’altra variante, quasi tutta la popolazione bene o male incontrera’ l’Omicron. Potrebbe contagiare il 60 per cento della popolazione entro marzo. Questa variante ha avviato una nuova fase della pandemia e potrebbe avvicinarla alla sua fine”. Questo lo scenario disegnato oggi a Napoli dall’assessore comunale alla Salute, Vincenzo Santagada, sull’andamento della pandemia da Covid in città. Somministrate 1.836.273 dosi di cui 19.319 nella fascia 5-11 anni.