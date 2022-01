Corto circuito causa incendio in casa: morti marito e moglie

Due anziani coniugi sono morti nella loro casa al numero 13 di vico Garibaldi, a San Salvo, a causa delle esalazioni scaturite da un incendio nell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero divampate a causa di un corto circuito a una ciabatta multipresa, nel cuore della notte. Angelo Bruno, 90 anni, e Onorina Colameo, 87, entrambi di San Salvo, comune in provincia di Chieti, hanno anche provato ad allontanarsi non riuscendoci proprio a causa del fumo respirato. A scoprire l’accaduto la figlia stamattina. Sul posto i vigili del fuoco di Vasto, la polizia locale e i carabinieri. Le salme sono state trasferite a Chieti in attesa dell’autopsia. I due anziani coniugi abruzzesi, tempo fa, avevano sconfitto il Covid-19.

Un Incendio è inoltre divampato questa mattina intorno alle 9 in una palazzina di via Morena, a Ciampino. Al momento il bilancio e’ di una persona ferita e quattro intossicati. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Ciampino e della compagnia di Castel Gandolfo. In base ad una prima ricostruzione le fiamme sono partite in un appartamento al secondo piano. L’immobile e’ stato evacuato. L’ipotesi e’ che l’Incendio sia divampato per un corto circuito di un elettrodomestico. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali della zona.