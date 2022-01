Gli agenti del commissariato di Pompei hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in via Santa Maria la Carità a Pompei. Qui hanno sorpreso e sanzionato due avventori poiché privi del Green pass. Hanno altresì sanzionato il titolare dell’attività commerciale per omessa verifica del possesso della certificazione verde. Inoltre la Polizia Municipale di Napoli ha multato 14 tra titolari di locali e clienti per mancata osservanza della normativa anti-Covid nel corso di controlli eseguiti nella giornata di ieri. Controllate anche la zone di Chiaia e del Vomero, con 15 multe per occupazione abusiva di suolo , mancata differenziazione dei rifiuti e mancanza di autorizzazione di impatto acustico a bar, pizzerie e ristoranti.

Un immigrato africano che vendeva borse contraffate in strada è finito denunciato, La merce sotto sequestrato. Controlli anche in strada per le violazioni al codice. Sono 142 le contravvenzione con rimozione di 54 veicoli in sosta vietata ed il sequestro di 3 auto.