Ventuno utenti respinti perché privi di Green pass rafforzato e altri 44 perché senza mascherina FFP2. È il bilancio dei controlli a campione presso le principali stazioni delle linee gestite dall’Ente Autonomo Volturno nella giornata di oggi. Da quando dunque sono introdotte maggiori restituzioni in riferimento all’emergenza Covid-19. Stando a quanto comunicato dalla stessa Eav «dalle ore 7 alle ore 14 sono eseguiti complessivamente 1.472 controlli, di cui 21 (1,42%). Respinti senza green pass e 44 (2,98%) respinti senza FFP2». «Il sevizio – sottolineano ancora dall’azienda – si è svolto regolarmente, tranne qualche intemperanza da parte di alcuni viaggiatori che pretendevano di accedere ai treni senza green pass rafforzato».

Infine la società fa il punto della situazione in merito al personale interessato da contagi e quarantene: «Oggi in Eav abbiamo 140 dipendenti positivi al Covid su una popolazione di circa tremila dipendenti, circa il 4,5 per cento. La riduzione programmata del servizio resta nell’ordine del 10 per cento delle corse».