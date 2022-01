Il Sindaco Gaetano Manfredi, ha rinviato le elezioni del Consiglio Metropolitano previste per per il 20 febbraio al 13 Marzo

Il sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, in considerazione della richiesta pervenuta dalle forze politiche del territorio, che hanno evidenziando l’aumento considerevole in questi ultimi giorni dei casi covid e la conseguente impossibilità di garantire la giusta partecipazione alle prossime elezioni del Consiglio Metropolitano e anche alla luce dei dati sui contagi rilevati dall’osservatorio della Regione Campania, ha deciso di rinviare, con proprio decreto, l’elezione del Consiglio della Città metropolitana di Napoli a domenica domenica 13 marzo 2022.

Tale scelta, ha ricordato il Sindaco, “E’ stata assunta soprattutto al fine di garantire la sicurezza di quanti saranno coinvolti nello svolgimento del procedimento elettorale”.

Le operazioni di voto si svolgeranno in una sola giornata, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, presso il seggio elettorale della Città metropolitana di Napoli, Piazza Matteotti 1, Napoli.

Nel Decreto si precisa inoltre che: Elettori sono i Sindaci e i Consiglieri comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana in carica alla data indicata per lo svolgimento delle predette elezioni. Sono eleggibili alla carica di componente del Consiglio metropolitano i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Città Metropolitana in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste. L’elezione avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati non inferiori a dodici e non superiori a ventiquattro che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati alla data del 6 febbraio 2022, 35° giorno antecedente quello della votazione.

Il Consiglio metropolitano è eletto con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico Collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana di Napoli. Si ricorda infine che, le liste dovranno essere presentate presso l’Ufficio elettorale della Città metropolitana di Napoli, sito presso la sede di Piazza Matteotti 1, Napoli,-dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di domenica 20 febbraio 2022 -dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di lunedì 21 febbraio 2022.