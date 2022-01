È morto il bimbo di quattro mesi di Benevento ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale Santobono di Napoli per un trauma cranico. Sulle cause la Procura sannita ha aperto un’inchiesta. I carabinieri del Comando provinciale sannita, che indagano sulla vicenda, avevano ascoltato i giovani genitori del bimbo. La coppia ha anche una figlia più grande, e altre persone della famiglia. Nessuno aveva saputo fornire spiegazioni all’accaduto. Il piccolo era ricoverato al Fatebenefratelli di Benevento lo scorso 16 gennaio. Dopo alcuni giorni il piccolo era dimesso per essere trasferito successivamente nell’ospedale San Pio del capoluogo sannita. Qui i sanitari, valutata la gravità delle condizioni, ne avevano disposto il trasferimento in elicottero nel nosocomio pediatrico napoletano.

La vicenda presenta diversi aspetti da chiarire e la Procura, come detto, retta da Aldo Policastro, ha avviato un’indagine. I carabinieri del Comando provinciale di Benevento avevano avviato le indagini sulle cause del trauma cranico del bimbo ed era stata disposta anche una perizia medico legale.