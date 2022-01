Cartelle esattoriali, ora ci sono fino a 180 giorni per pagare

C’è più tempo per pagare le cartelle in arrivo fino a marzo 2022. La legge di Bilancio prevede infatti l’estensione (da 150 a 180 giorni, rispetto alla scadenza iniziale di 60 giorni) del termine per il pagamento delle somme dovute risultanti da cartelle di pagamento notificate nel periodo dal primo gennaio al 31 marzo 2022. Una proroga già disposta già disposta dal decreto 146 del 2021 in merito alle cartelle notificate dal primo settembre al 31 dicembre 2021. Il risultato è che dunque nel periodo di proroga non possono essere disposte azioni esecutive (pignoramenti) o cautelari (fermi, ipoteche). Non decorreranno interessi di mora.

E il termine di pagamento delle cartelle notificate nel suddetto periodo passa a 180 giorni. Tre volte il tempo previsto dall’articolo 25, del DPR 602 del 1973, che prevede che la cartella di pagamento contenga «l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata».

Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che da quest’anno non si pagheranno più gli oneri di riscossione per le cartelle secondo il nuovo modello di cartella di pagamento per i carichi affidati all’Agente della riscossione a partire dal 1/1/2022. Niente più oneri di riscossione,quindi, 3% o 6% delle somme a ruolo per pagamenti rispettivamente entro o oltre i 60 giorni. Eliminata anche la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo per le ipotesi di riscossione spontanea.