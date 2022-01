Caro bollette, il Codacons prepara un mega ricorso al quale potranno aderire milioni di italiani. “L’aumento delle bollette è un massacro per famiglie e imprese”. Lo dice all’Adnkronos il presidente dell’associazione dei consumatori Carlo Rienzi, che promette battaglia. “Quanto fatto dal governo non basta, servono ulteriori misure per combattere le speculazioni e salvare le tasche delle famiglie”. Sono arrivate sul tavolo di Palazzo Chigi le misure contro il rincaro delle Bollette. L’idea – secondo quanto si apprende da fonti qualificate – è di accelerare su questo fronte. Puntando a un provvedimento d’urgenza, quindi un decreto, entro la fine del mese. Si tratta di un documento preliminare – è riferito dalle stesse fonti – che il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ha consegnato nei giorni scorsi, ai primi di gennaio, al presidente del Consiglio Mario Draghi. Il pacchetto di misure, che contiene anche interventi strutturali, si concentra su una serie di punti ed è ora aperto a una valutazione da parte dei tecnici.

