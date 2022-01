Purtroppo, per il secondo anno consecutivo, la crisi sanitaria da Covid-19 ha reso necessario annullare le bellissime sfilate del Carnevale Palmese. Insieme alla Fondazione Carnevale e al consigliere delegato Nello Nunziata abbiamo definitivamente deciso per l’annullamento dell’edizione 2022 al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti noi.

Abbiamo aspettato fino all’ultimo e fino all’ultimo abbiamo sperato di dover annunciare una notizia completamente diversa. Dobbiamo avere pazienza e speranza: la normalità, e quindi anche il nostro amato Carnevale, tornerà presto tra le strade di Palma Campania.”

Così il Sindaco di Palma Campania, Aniello Donnarumma, conferma che anche per il 2022 la storica kermesse carnevalesca è stata annullata. La motivazione è purtroppo la stessa dello scorso anno: la pandemia non lascia scampo al Carnevale Palmese. La decisione è presa al termine della riunione tra Fondazione Carnevale Palmese e Amministrazione tenutasi lunedì scorso. Una decisione sofferta ma necessaria, sottolineata anche dal consigliere delegato al Carnevale Nello Nunziata. «È una decisione sofferta e dolorosa, dettata unicamente dalla valutazione dell’attuale situazione pandemica, che non avrebbe consentito di garantire la sicurezza e la salute dei visitatori e degli stessi figuranti, durante le manifestazioni organizzate».

Un arrivederci all’ anno prossimo per quanto riguarda la kermesse nella sua tradizionalita’ ma che non esclude qualche manifestazione durante questo 2022 ,ipotesi lasciata intendere dalla dichiarazione del Presidente della Fondazione Claudio Ferrara. “L’auspicio è che nel corso dei mesi a venire, con un netto miglioramento della vicenda sanitaria, si possano organizzare, in piena sicurezza e con la collaborazione delle associazioni delle quadriglie, eventi legati alla nostra amata festa. In ogni caso saranno portate avanti ed ultimate le altre manifestazioni culturali legate alla storicità del Carnevale Palmese con presentazione di studi già programmate».