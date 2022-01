Rimborso canone RAI speciale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione il codice tributo per beneficiare del credito d’imposta in compensazione con modello F24. Ad istituire tale codice tributo è la risoluzione numero 6 del 25 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate. Il documento di prassi rappresenta l’ultimo passaggio operativo per l’attuazione dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni per il 2021. L’esenzione del canone RAI per bar, ristoranti e alberghi. Chi avesse già pagato entro il canone speciale entro lo scorso 22 marzo 2021 può richiedere la somma in compensazione. Seguendo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Il rimborso del canone RAI speciale per bar, ristoranti e alberghi è operativo.

Ad aggiungere l’ultimo passaggio per il completo funzionamento dell’agevolazione prevista dal decreto Sostegni è l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 6 del 25 gennaio 2022. Potranno recuperare la somma in compensazione con modello F24 i soggetti che avevano già pagato il canone RAI entro il 22 marzo 2021. Per la compensazione potranno utilizzare il codice tributo riportato nella tabella riassuntiva.