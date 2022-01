Campania verso la Zona Gialla, oggi oltre 16mila contagi

Sono 16.512 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, su 116.411 test tra molecolari e antigenici. I decessi sono 6 nelle ultime 48 ore; una persona e’ deceduta in precedenza ma e’ stata registrata ieri. Dei 656 posti letto di terapia intensiva disponibili, ne sono occupati 73; dei 3.160 posti letto di degenza disponibili, compresi quelli da privati, ne sono occupati 868. Superato quindi il 10% delle terapie intensive occupate, limite per la Zona Gialla.



(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Questo il bollettino di oggi:(dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 16.512

Test: 116.411

Deceduti: 6 (*)

(*) Nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza​ ma registrato ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 73

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 868

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.