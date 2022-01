La collocazione della Campania in zona gialla e’ un segnale d’allarme sul fronte dei contagi e dei ricoveriò Il cambio di colore dipende essenzialmente dalla percentuale di posti letto occupati. Ma non produce cambiamenti sostanziali nelle attivita’ quotidiane. Da quando il Governo ha reso obbligatorio anche in zona bianca l’uso della mascherina all’aperto e esteso l’impiego del super green pass, le differenze con la zona gialla si sono praticamente azzerate.

Il discrimine importante e’ invece il possesso del green pass rafforzato. Necessario per una lunga serie di attivita’. Come da tabella dell’11 gennaio pubblicata sul sito del ministero della Salute. Tutto indipendentemente dal fatto che la regione sia in zona bianca oppure gialla.