Domenica sera un cameriere, Salvatore (nella foto), di uno chalet di via Caracciolo ha tratto in salvo un cane che era finito in mare. L’episodio è raccontato dallo stesso Salvatore, al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Borrelli. Lui lo ha reso noto sui propri profili social. Dopo aver visto il video si sono fatti avanti i dipendenti dell’ufficio postale Barra San Giovanni che si sono messi in contatto con Borrelli e hanno raccontato che Viola è un cane di quartiere. È fuggito durante la notte di capodanno per paura dei botti dall’area in cui vive da 13 anni.

I postini avevano organizzato diverse ricerche senza successo nei giorni scorsi appena scoperta la scomparsa del cane che vive appunto in uno spazio antistante l’ufficio postale di Barra San Giovanni. Ma grazie alla campagna social promossa da Borrelli e dal conduttore radiofonico Gianni Simioli hanno scoperto dove si trovava il cane e lo sono andati a prendere.

«È una storia a lieto fine grazie alla sinergia tra persone perbene e dal gran cuore. Ringraziamo e ci Salvatore per lo straordinario gesto che ha salvato la vita alla cagnolina Viola che ora è tornata a casa a Barra San Giovanni e si sta rimettendo».