Un sedicenne di Benevento, che viaggiava a bordo di uno scooter con un suo coetaneo, e’ morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte nei pressi dello stadio “Vigorito”. La giovane vittima, per cause ancora in corso di accertamento, e’ caduta rovinosamente a terra durante la marcia dello scooter. Inutili i soccorsi per il sedicenne. Feriti lievi invece per il passeggero di 15 anni. Nella notte, invece, due uomini, rispettivamente di 47 e 59 anni, ragusani, sono deceduti a seguito di un incidente stradale sull’A2 Autostrada del Mediterraneo. I fatti nel comune di Altilia (Cosenza), direzione Nord. I due erano a bordo di un autocarro che, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed e’ precipitato in un dirupo per circa 70 metri di altezza.

Il mezzo a seguito della caduta ha preso fuoco ed è finito completamente distrutto. Sul posto i Vigili del fuoco del comando di Cosenza e Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme e un’unita’ Speleo Alpino Fluviale che sta procedendo al recupero delle salme dei due passeggeri. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale per gli adempimenti di competenza. Il personale Anas all’opera per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.