Un’auto in fiamme e negozio danneggiato: paura a Torre del Greco (Napoli). Non si esclude la pista dolosa per il rogo che la scorsa notte, poco prima delle 2, ha completamente distrutto una vettura parcheggiata in via Cappuccini, arteria che collega la Circumvallazione con la zona del centro cittadino. Ad essere interessata dall’incendio una Citroen C3 posta all’altezza del civico 46. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme, che hanno danneggiato anche l’insegna di un attiguo vicino negozio di elettronica. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia torrese, che non escludono alcuna pista, compresa quella che conduce all’azione dolosa.

Gli agenti della polizia locale di Napoli reparti investigativa e ambientale sono invece intervenuti, su segnalazione, nei pressi di via Argine. Nel viale che collega l’arteria alla via Pacioli in direzione dell’Ospedale del Mare a Ponticelli. Anche qui per un incendio, ma di rifiuti su di un tratto di strada gia’ oggetto di controlli da parte del reparto ambientale per i continui sversamenti abusivi. Gli agenti hanno anche rilevato che ignoti hanno rimosso i chiusini dei tombini stradali e sottratti i tombini di ghisa, presumibilmente per la vendita al mercato nero dei metalli. Per la pubblica e privata incolumita’ e’ stata immediatamente chiusa al transito la strada per il successivo ripristino, allertando gli organi comunali competenti.