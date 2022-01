Covid, multe per bolle di sapone ad Eboli dove gli agenti della Polizia municipale hanno intensificato la loro attività. In virtù del drastico aumento di contagi registrato in città e non solo. Nella giornata di ieri, mercoledì 5 gennaio, sono scattate diverse multe per cittadini trovati all’interno di attività commerciali. I caschi bianchi hanno sanzionato sette persone per il mancato o scorretto utilizzo della mascherina. Quattro le hanno sorprese all’interno di un centro di grande distribuzione. Trovato anche un gruppo di adulti extracomunitari che giocavano con bolle di sapone, creando una possibile opportunità di contagio tra i clienti.

Nei loro confronti sono scattate multe da 400 euro. Infine, chiuso fino a sabato prossimo il centro vaccinale al Maria Santissima Addolorata dove è risultato positivo un medico.