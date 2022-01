Bimba di 3 anni precipita dal balcone al quarto piano: grave in ospedale

Dramma a Roma. Un bambina di quattro anni trasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli dopo essere caduta dal balcone. Il fatto è avvenuto in via di Valle Melaina, nel quartiere Prati Fiscali. A lanciare l’allarme è stato il portiere dello stabile che ha chiamato il 112. La polizia ha immediatamente inviato una ambulanza che è intervenuta soccorrendo la piccola che sarebbe precipitata dal quarto piano. Da quanto ricostruito al momento, la bambina (di nazionalità cinese) era sola in casa. Infatti gli agenti dopo aver coadiuvato il soccorso della piccola sono saliti nell’appartamento al terzo piano dello stabile dove non hanno trovato nessuno. A questo punto per gli inquirenti sembra inevitabile che i genitori della bambina saranno indagati.

La bambina, che era cosciente quando sono arrivati i soccorsi, è stata trasportata in codice rosso al Gemelli. Ha riportato danni serissimi agli organi interni e un trauma facciale. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti del commissariato Fidene.